Запишите словосочетания , ставя их в форму дат . пад . 18 парашютистов , 15 растений , 50 брошюр , 480 экземпляров , 14 чертежей , 800 километров .
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Запишите словосочетания , ставя их в форму дат . пад . 18 парашютистов , 15 растений , 50 брошюр , 480 экземпляров , 14 чертежей , 800 километров .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восемнадцать парашютистов , пятнадцать растений , пятьдесят брошюр , четыреста восемьдесят экземляров , четырнадцать чертежей , восемсот километров .
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