Запишите смешанную дробь в виде неправильной а) 1 1/2, 5 1/3, 3 2/5, 2 3/4, 4 2/3, 1 2/7. СРОЧНОООО!!!!!!!!! Если что номер 780))))
Математика
Запишите смешанную дробь в виде неправильной а) 1 1/2, 5 1/3, 3 2/5, 2 3/4, 4 2/3, 1 2/7. СРОЧНОООО!!!!!!!!! Если что номер 780))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/2=3/2; 5 1/3= 16/3; 3 2/5= 17/5; 2 3/4=11/4; 4 2/3=14/3; 1 2/7=9/7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выдели в тексте все знакомые орфограммы. Найди однокоренные слова, укажи в них корень. Часто на выходные мы приезжаем к реке. Широкая и красива...
Химия
Чему равен объем водорода, выделившегося при взаимодействии 154 г алюминия с раств??ром серной кислоты, взятой в достаточном количестве, и зная, чт...
Русский язык