Запишите смешанную дробь в виде неправильной а) 1 1/2, 5 1/3, 3 2/5, 2 3/4, 4 2/3, 1 2/7. СРОЧНОООО!!!!!!!!! Если что номер 780))))

Математика

Запишите смешанную дробь в виде неправильной а) 1 1/2, 5 1/3, 3 2/5, 2 3/4, 4 2/3, 1 2/7. СРОЧНОООО!!!!!!!!! Если что номер 780))))

Автор: Гость