Запишите смешанную дробь в виде неправильной дроби 3 1/3; 2 2/5; 7 3/4; 4 2/9; 1 2/17; 4 1/2; 1 3/11; 2 1/6; 3 4/9; 5 5/14
Математика
Запишите смешанную дробь в виде неправильной дроби 3 1/3; 2 2/5; 7 3/4; 4 2/9; 1 2/17; 4 1/2; 1 3/11; 2 1/6; 3 4/9; 5 5/14
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4325104693175241136791014
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