Запишите смешанную дроб в виде неправильной дроби:а)1 1/2 е)2 1/4 л)1 5/11 Б)1 1/3 ж)3 1/5 М)1 4/13 ??делайте пожалуйста пож!!!!!!!!!!!
Математика
Запишите смешанную дроб в виде неправильной дроби:а)1 1/2 е)2 1/4 л)1 5/11 Б)1 1/3 ж)3 1/5 М)1 4/13 ??делайте пожалуйста пож!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/2=3/2; 2 1/4=9/4; 1 5/11=16/11; 1 1/3=4/3; 3 1/5=16/5; 1 4/13=17/13
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