Запишите сочетания слов,вставляя на месте пропусков числительное полтора в нужной форме Около ... килограммов, ... килограмма, ... литра, до ... вёдер, ... дыни, в ... километрах, около ... веков, ... дня, до ... недель.

Русский язык
Запишите сочетания слов,вставляя на месте пропусков числительное полтора в нужной форме Около ... килограммов, ... килограмма, ... литра, до ... вёдер, ... дыни, в ... километрах, около ... веков, ... дня, до ... недель.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около полутора килограммов,полтора килограмма,полтора литра,до полутора вёдер,полтора дыни,в полутора километрах,около полутора веков, полтора дня, до полутора недель.
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