Запишите сочетания слов,вставляя на месте пропусков числительное полтора в нужной форме Около ... килограммов, ... килограмма, ... литра, до ... вёдер, ... дыни, в ... километрах, около ... веков, ... дня, до ... недель.

Русский язык

Запишите сочетания слов,вставляя на месте пропусков числительное полтора в нужной форме Около ... килограммов, ... килограмма, ... литра, до ... вёдер, ... дыни, в ... километрах, около ... веков, ... дня, до ... недель.

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