Запишите сумму и разность двух выражений и упрасти их: а)-4-7а и -а+3,2+2,5а б)3,1 n -5 и 9 n-10,5 n +6 в)-б + 6,3 и 15б - 17,2б -8б
Математика
Запишите сумму и разность двух выражений и упрасти их: а)-4-7а и -а+3,2+2,5а б)3,1 n -5 и 9 n-10,5 n +6 в)-б + 6,3 и 15б - 17,2б -8б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -4-7а + (-а+3,2+2,5а) = -4 - 7a + 3.2 +1.5a = = (-4+3.2) + (-7a+1.5a)= -0,8 + (- 5,5а)=- 5,5а -0,8 -4 -7а - (-а+3,2+2,5а) =-4-7а - ( 3.2+1.5a) = = -4-7a -3.2 -1.5a =(-7a-1.5a) +(-4-3.2) = -8,5а - 7,2 б) 3,1n-5 + 9n-10.5n+6 = 1.6n +1 3.1n -5 - (9n-10.5n+6) = 3.1n-5 -(-1.5n) -6= = 4.6n -11 в) -b +6.3 + 15b - 17.2b- 8b= -11.2b +6.3 -b +6.3 - (15b-17.2b-8b) = -b +6.3 - ( -10.2b) = = -b +6.3 +10.2b = 9.2b +6.3
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