Запишите сумму и разность двух выражений и упрасти их: а)-4-7а и -а+3,2+2,5а б)3,1 n -5 и 9 n-10,5 n +6 в)-б + 6,3 и 15б - 17,2б -8б

Математика

Запишите сумму и разность двух выражений и упрасти их: а)-4-7а и -а+3,2+2,5а б)3,1 n -5 и 9 n-10,5 n +6 в)-б + 6,3 и 15б - 17,2б -8б

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