Запишите сведения о научно-популярной книге которая тебе особенно понравилась Окружающий мир перспектива 3 класс
Окружающий мир
Запишите сведения о научно-популярной книге которая тебе особенно понравилась Окружающий мир перспектива 3 класс
Ответ(ы):
Гость:
"Мой объемный атлас мира" автор Дарья Дорофеева. Этот атлас посвящен истории географических открытий с глубокой древности и до сегодняшнего дня. Подробные карты, на которые нанесены маршруты путешествий.
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