Запишите текст,расставляя недостающие знаки препинания.Какие пунктуационные правила нужно при этом применить?Подчекните грамматические основы предложений.Помогите пажалуста Знаки препинания я поставила (спасибо зараний)

Русский язык
Запишите текст,расставляя недостающие знаки препинания.Какие пунктуационные правила нужно при этом применить?Подчекните грамматические основы предложений.Помогите пажалуста Знаки препинания я поставила (спасибо зараний)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему у сороки такое прозвище? По бокам пёрышки у неё совсем белые, а голова, крылья и хвост чёрные, как у вороны. Очень красив у сороки хвост. Перья на нём не просто чёрные, а с красивым зеленоватым отливом. Сорока ловкая, подвижная, суетливая птица. К зиме сороки, ворны и галки разлетаются по деревьям и ищут себе еду.
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