Запишите только те слова , в которые нужно вставить мягкий знак:реч... врач... береч... багаж... мыш...сторож... спряч...стриж...вещ...чертеж...читаеш ...глуш...луч...ноч...полноч...знаеш...помощ...товарищ...плащ...до...

Запишите только те слова , в которые нужно вставить мягкий знак:реч... врач... береч... багаж... мыш...сторож... спряч...стриж...вещ...чертеж...читаеш ...глуш...луч...ноч...полноч...знаеш...помощ...товарищ...плащ...доч...хорош...кирпич...повторяеш...калач...молодеж... учиш...ся, глуш...настеж...ключ...съеш...те,печ...вскач...мелоч...ерш...запоминаеш...