Запишите только те слова , в которые нужно вставить мягкий знак:реч... врач... береч... багаж... мыш...сторож... спряч...стриж...вещ...чертеж...читаеш ...глуш...луч...ноч...полноч...знаеш...помощ...товарищ...плащ...до...
Запишите только те слова , в которые нужно вставить мягкий знак:реч... врач... береч... багаж... мыш...сторож... спряч...стриж...вещ...чертеж...читаеш ...глуш...луч...ноч...полноч...знаеш...помощ...товарищ...плащ...доч...хорош...кирпич...повторяеш...калач...молодеж... учиш...ся, глуш...настеж...ключ...съеш...те,печ...вскач...мелоч...ерш...запоминаеш...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
речь.врач.беречь.мышь.сторож.спрячь.стриж.вещь.чертеж.читаешь.глушь.ночь.полночь.знаешь.помощь.товарищ.плащ.дочь.хорош.кирпич.повторяешь.калач.молодежь.учишься.глушь.настежь.ключ.съешьте.печь.вскачь.мелочь.ерш.запоминаешь