Запишите цифры, которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравен??тво: а) 5,382 lt; 5,3*2; б) 31, * lt; 31,2; в) 7,1 gt; 7,*1; г) 7,01 lt; 7,*08; д) 1*,5 gt; 19,15; е) 99,3 lt; 9*,33.
Математика
Запишите цифры, которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравен??тво: а) 5,382 lt; 5,3*2; б) 31, * lt; 31,2; в) 7,1 gt; 7,*1; г) 7,01 lt; 7,*08; д) 1*,5 gt; 19,15; е) 99,3 lt; 9*,33.
Ответ(ы):
Гость:
1) 9 2) 1 3) 0 4) 0 5) 9 6)9
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