Запишите цифры , которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравенство : д) 1*,5 gt; 19, 15 ; е) 99, 3 lt; 9*, 33.

Математика
Запишите цифры , которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравенство : д) 1*,5 gt; 19, 15 ; е) 99, 3 lt; 9*, 33.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) 9   19,5 > 19,15 е) 9    99,3 < 99,33
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