Запишите цифры , которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравенство : д) 1*,5 gt; 19, 15 ; е) 99, 3 lt; 9*, 33.

Математика

Запишите цифры , которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравенство : д) 1*,5 gt; 19, 15 ; е) 99, 3 lt; 9*, 33.

Автор: Гость