Запишите цифры , которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравенство : д) 1*,5 gt; 19, 15 ; е) 99, 3 lt; 9*, 33.
Математика
Запишите цифры , которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравенство : д) 1*,5 gt; 19, 15 ; е) 99, 3 lt; 9*, 33.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) 9 19,5 > 19,15 е) 9 99,3 < 99,33
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
В начале 19 в. в России был (а) учрежден (а) а) Сенат б) Синод в) Государственная дума г) Государственный совет
Другие предметы
Согласны ли вы с тем , что , планируя военный поход , необходимо учитывать природны?? особенности месности ?
Русский язык