Запишите цифры , при подстановке которых вместо звездочек получается верное нера??енство а) *,72 lt;6,72 б) 93,*4 lt;93,2 в) 52,*3gt; 52,03 г) 7,*33 lt;7,133

Математика
Запишите цифры , при подстановке которых вместо звездочек получается верное нера??енство а) *,72 lt;6,72 б) 93,*4 lt;93,2 в) 52,*3gt; 52,03 г) 7,*33 lt;7,133
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 5 б)1 в)1 г)2 так? я ставила только то, что на месте звездочек)
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