Запишите уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты с оксидом кальция и водным раствором гидроксида калия

Химия
Запишите уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты с оксидом кальция и водным раствором гидроксида калия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ch3cooh+cao-->(ch3coo)2ca+h2o; ch3cooh+koh-->ch3cook+h2o
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