Запишите уравнения реакций по схемам Fe -gt; FeO -gt; FeSo4 -gt; Fe(OH)2 -gt; Fe(NO3)2 Fe(OH)2 -gt; Fe(OH)3 -gt; Fe(NO3)3
Химия
Запишите уравнения реакций по схемам Fe -gt; FeO -gt; FeSo4 -gt; Fe(OH)2 -gt; Fe(NO3)2 Fe(OH)2 -gt; Fe(OH)3 -gt; Fe(NO3)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Fe+O2=2FeO FeO+H2SO4=FeSO4+H2O FeSO4+NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4 Fe(OH)2+2HNO3=Fe(NO3)2+2H2O Fe(OH)3+3HNO3=Fe(NO3)3+3H2O
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