запишите уровнение практически осуществимых реакций. Если реакция не протекает, укажите причину. Из букв соответствующих возможным реакциям, вы составите название металла.(Я знаю что ответ метал литий мне надо токо реакции!!!) ...

Химия
запишите уровнение практически осуществимых реакций. Если реакция не протекает, укажите причину. Из букв соответствующих возможным реакциям, вы составите название металла.(Я знаю что ответ метал литий мне надо токо реакции!!!) а)HCl+Li2CO-- больше              Л б в) г)H2SO4+Ca(NO3)2-- больше    И д)HCl+Fe2O3-- больше             Т е) ж)HNO3+ KOH-- больше           И з )H2SO4+ Al-- больше             Й    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCL + Li2CO3 =CO2↑ + H20 +2LiCl    H2SO4+Ca(NO3)2=CaSO4 + 2HNO3 Fe2O3+HCL=FeCL2+H2O HNO3+ KOH = KNO3 +H2O   2Al + 3H2SO4(разб.) = Al2(SO4)3 + 3H2↑  6H2SO4(конц.) + 2Al = Al2(SO4)3 + 3SO2↑  + 6H2O 
Гость:
2HCL + Li2CO3 =  CO2↑ + H20 +2LiCl Угольной кислоты не существует! Она распадается на углекислый газ и воду: H2CO3=CO2↑+H2O  
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