запишите уровнение практически осуществимых реакций. Если реакция не протекает, укажите причину. Из букв соответствующих возможным реакциям, вы составите название металла.(Я знаю что ответ метал литий мне надо токо реакции!!!) ...

Химия

запишите уровнение практически осуществимых реакций. Если реакция не протекает, укажите причину. Из букв соответствующих возможным реакциям, вы составите название металла.(Я знаю что ответ метал литий мне надо токо реакции!!!) а)HCl+Li2CO-- больше Л б в) г)H2SO4+Ca(NO3)2-- больше И д)HCl+Fe2O3-- больше Т е) ж)HNO3+ KOH-- больше И з )H2SO4+ Al-- больше Й

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