Запишите в десятичной системе счисления римские записи чисел: MCMLXII MMMCCCCLV

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Запишите в десятичной системе счисления римские записи чисел: MCMLXII MMMCCCCLV
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
MCMLXII = 1000+900+50+10+2 = 1962 Запись "MMMCCCCL" неверна. CCCC - ошибка! Правильная запись числа 400 - CD = 500-100 MMMCCCL = 1000+1000+1000+100+100+100+50 = 3350
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