Запишите в две колонки слова с корнями:а)-раст-(-ращ-)б)-рос- р..сла,р..стёт,выр..сла,в??р..стет,подр..сла,подр..стёт,р..сточек,выр..с,выр..стишь,разр..стаются,разр..сся ,выр..щу,взр..щённые,водор..сли
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Запишите в две колонки слова с корнями:а)-раст-(-ращ-)б)-рос- р..сла,р..стёт,выр..сла,в??р..стет,подр..сла,подр..стёт,р..сточек,выр..с,выр..стишь,разр..стаются,разр..сся ,выр..щу,взр..щённые,водор..сли
Ответ(ы):
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О,а,о,а,о,а,о,о,а,а,о,а,а,о.
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