Запишите в таблицу ответов значение площади треугольника АВС, если АС = 24, ВС = 15, длина медианы ВМ равна 9.
Геометрия
Запишите в таблицу ответов значение площади треугольника АВС, если АС = 24, ВС = 15, длина медианы ВМ равна 9.
Ответ(ы):
Гость:
Ху* его знает надо решать через теарему синусов
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