Запишите в три столбика слова . весна.домашняя.чуства.подружка.земля.праздник.лестница.просьба.солнце. сказка.близко.желток.когти.По какому признаку вы их разделите?
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Запишите в три столбика слова . весна.домашняя.чуства.подружка.земля.праздник.лестница.просьба.солнце. сказка.близко.желток.когти.По какому признаку вы их разделите?
Ответ(ы):
Гость:
1 столбик.Весна,чувство,подружка,земля,праздник,лестница,просьба,солнце,сказка,желток,когти. 2 столбик.Домашняя. 3 столбик.Близко. Эти слова можно разделить по такому признаку:существительное,прилагательное,наречие.
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