Запишите в три столбика слова . весна.домашняя.чуства.подружка.земля.праздник.лестница.просьба.солнце. сказка.близко.желток.когти.По какому признаку вы их разделите?

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Запишите в три столбика слова . весна.домашняя.чуства.подружка.земля.праздник.лестница.просьба.солнце. сказка.близко.желток.когти.По какому признаку вы их разделите?

Автор: Гость