Запишите в виде десятичной дроби а) 4/11 б) -2 6/25 в) 32/45 помогите пж
Математика
Запишите в виде десятичной дроби а) 4/11 б) -2 6/25 в) 32/45 помогите пж
Ответ(ы):
Гость:
нез
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