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Запишите в виде десятичной дроби число 17целых 13 1000
Запишите в виде десятичной дроби число 17целых 13 1000
Ответ(ы):
Ответил Гость:
17 13/1000 17,130 ответ
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