Запишите в виде дроби : А) 4,02 Б) 250%

Запишите в виде дроби : А) 4,02 Б) 250%

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4 целых 2/100-это первое, а второе 250= 2,5 или 2 целых 5/10
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