Запишите в виде двойного неравенства неравенства с модулем /х-3/lt;5,2 2)/х+4/《3 в)/2+3х/lt;4,7 ПЛИИИЗ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО! БУДУ БЛАГОДАРНА

Математика
Запишите в виде двойного неравенства неравенства с модулем /х-3/lt;5,2 2)/х+4/《3 в)/2+3х/lt;4,7 ПЛИИИЗ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО! БУДУ БЛАГОДАРНА
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) -5 < x - 3 < 5 2) -3 <= x + 4 <= 3 3) -4,7 < 2 + 3x < 4,7
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