Запишите в виде двойного неравенства неравенства с модулем /х-3/lt;5,2 2)/х+4/《3 в)/2+3х/lt;4,7 ПЛИИИЗ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО! БУДУ БЛАГОДАРНА

Математика

Запишите в виде двойного неравенства неравенства с модулем /х-3/lt;5,2 2)/х+4/《3 в)/2+3х/lt;4,7 ПЛИИИЗ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО! БУДУ БЛАГОДАРНА

Автор: Гость