Запишите в виде формулы чтобы найти неизвестное число m надо к разности двух данных чисел а и b прибавить их сумму. Найди число m если а =456 b=124

Математика

Запишите в виде формулы чтобы найти неизвестное число m надо к разности двух данных чисел а и b прибавить их сумму. Найди число m если а =456 b=124

Автор: Гость