Запишите в виде формулы чтобы найти неизвестное число m надо к разности двух данных чисел а и b прибавить их сумму. Найди число m если а =456 b=124
Математика
Запишите в виде формулы чтобы найти неизвестное число m надо к разности двух данных чисел а и b прибавить их сумму. Найди число m если а =456 b=124
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=456 b=124 По формуле, мы должны найти сумму и разность этих чисел. Потом все это сложить. получаем (456-124)+(456+124)= 332+674=1006 Ответ: число m=1006 надеюсь помогла)
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