Запишите в виде неравенства , используя :1) преместительное свойство сложения : а) -34+(-56); б) 7+(-12); в) -3+(-18); 2) сочетательнле свойство сложения :) а) (7+(-8))+(-2); б) -11+((-9)+13); в) (-3+(-6))+(-4). ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...
Математика
Запишите в виде неравенства , используя :1) преместительное свойство сложения : а) -34+(-56); б) 7+(-12); в) -3+(-18); 2) сочетательнле свойство сложения :) а) (7+(-8))+(-2); б) -11+((-9)+13); в) (-3+(-6))+(-4). ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот как то так немного
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Алгебра
Математика
Денис начал собирать из конструктора подъемный кран в 18:10 а закончил в 19:15 сколько минут денис собирал подъемный кран
Математика
На 3 зверофермах вырастили 28700 песцов, на первой и второй вырастили одинаковые кол??чество зверьков, на третий день на 700 песцов меньше, чем на ...
Литература