Запишите в виде неравенства , используя :1) преместительное свойство сложения : а) -34+(-56); б) 7+(-12); в) -3+(-18); 2) сочетательнле свойство сложения :) а) (7+(-8))+(-2); б) -11+((-9)+13); в) (-3+(-6))+(-4). ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...

Математика

Запишите в виде неравенства , используя :1) преместительное свойство сложения : а) -34+(-56); б) 7+(-12); в) -3+(-18); 2) сочетательнле свойство сложения :) а) (7+(-8))+(-2); б) -11+((-9)+13); в) (-3+(-6))+(-4). ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!!

Автор: Гость