Запишите в виде равенства:В первый сосуд налили m л жидкости,во второй-на 7л меньше чем в первый,а в третий сосуд-на 10 л больше,чем во второй.В третьем сосуде оказалось столько жидкости,сколько в первом и втором сосуда вместе.
Математика
Запишите в виде равенства:В первый сосуд налили m л жидкости,во второй-на 7л меньше чем в первый,а в третий сосуд-на 10 л больше,чем во второй.В третьем сосуде оказалось столько жидкости,сколько в первом и втором сосуда вместе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M - налили в первый сосуд m-7 - во второй m-7+10=m+3 - в третий m+m-7=m+3 2m-m=3+7 m=10 (л) - в первый 10-7=3 (л) - во второй 10+3=13 (л) - в третий
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