Запишите в виде равенства:В первый сосуд налили m л жидкости,во второй-на 7л меньше чем в первый,а в третий сосуд-на 10 л больше,чем во второй.В третьем сосуде оказалось столько жидкости,сколько в первом и втором сосуда вместе.

Гость: Гость:

M - налили в первый сосуд m-7 - во второй m-7+10=m+3 - в третий m+m-7=m+3 2m-m=3+7 m=10 (л) - в первый 10-7=3 (л) - во второй 10+3=13 (л) - в третий