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Запишите в виде суммы разрядных слагаемых числа.--- 384: 1088: 59231: 290075:
Запишите в виде суммы разрядных слагаемых числа.--- 384: 1088: 59231: 290075:
Ответ(ы):
Ответил Гость:
300+80+4; 1000+80+8; 50000+9000+200+30+1; 200000+90000+70+5
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