Запишите в виде суммы разрядных слагаемых число:753, 3428, 2350

Математика
Запишите в виде суммы разрядных слагаемых число:753, 3428, 2350
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
753=3 единицы, 5 десятков, 7 сотен. 3428=8 единиц, 2 десятка, 4 сотни, 3 тысячи. 2350=5 десятков, 3 сотни, 2 тысячи
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