Запишите все цифры которые можно подставить вместо звёздочки в число 47*5,если известно,что оно делится на 15

Математика
Запишите все цифры которые можно подставить вместо звёздочки в число 47*5,если известно,что оно делится на 15
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4725 т.к. 4+7+5+2=18 4755 т.к 4+7+5+5=21 4785 т.к 4+7+8+5=24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что такое устное народное творчество?рвсскажи используя опроные слова. Дополни своё высказывание
Ответить
Русский язык
Списать, вставить пропущенные буквы. выделенные слова разбери по составу Березка Чуть СО. .НЦЕ пригрело откосы И стало в л. .су пот. .плей БЕРЕ. ....
Ответить
Математика
Составь по таблице три задачи и реши их 2 класс
Ответить
Алгебра
2х-(6х-5)=45 уровнение
Ответить
Английский язык
Рассказ на английском мой лучший друг
Ответить
Литература
Помогите пж Фольклор это -
Ответить
Математика
Сколько времени потребуется катерам идущим со скоростью 40 кмч? доплыть до пункта назначения находящегося на расстоянии 225 км. Если скорость течен...
Ответить
Языки
Сколько складов в слове джерело?
Ответить
История
Выпишите в тетрадь причины феодальной раздробленности 1...2...3...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,СРОЧНОООООО)))
Ответить
Математика
Что является более вероятным : получить при подбрасывании монеты орёл или решку
Ответить