Запишите все цифры которые можно подставить вместо звёздочки в число 47*5,если известно,что оно делится на 15
Математика
Запишите все цифры которые можно подставить вместо звёздочки в число 47*5,если известно,что оно делится на 15
Ответ(ы):
Гость:
4725 т.к. 4+7+5+2=18 4755 т.к 4+7+5+5=21 4785 т.к 4+7+8+5=24
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