Запишите все делители числа 90. Выпишите из них простые числа.

Математика
Запишите все делители числа 90. Выпишите из них простые числа.
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2 3 5 9 10 15 20 30 40
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