Запишите все двухзначные числа которые можно составить из чисел 1 3 5 7 (1)какие из них протые а какие сложные числа
Математика
Запишите все двухзначные числа которые можно составить из чисел 1 3 5 7 (1)какие из них протые а какие сложные числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11, 13, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77 Простые: 11, 13, 17, 31, 37, 53, 57, 73 Сложные: 15, 33, 35, 51, 55, 71, 75, 77
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