Запишите все двухзначные числа которые можно составить из чисел 1 3 5 7 (1)какие из них протые а какие сложные числа

Математика

Запишите все двухзначные числа которые можно составить из чисел 1 3 5 7 (1)какие из них протые а какие сложные числа

Автор: Гость