Запишите все двузначные числа в расположении которых на простые множители один из множителей равен1. 7 2. 17 3. 23Срочно!!!

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Запишите все двузначные числа в расположении которых на простые множители один из множителей равен1. 7 2. 17 3. 23Срочно!!!

Автор: Гость