Запишите все двузначные числа в расположении которых на простые множители один из множителей равен1. 7 2. 17 3. 23Срочно!!!
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Запишите все двузначные числа в расположении которых на простые множители один из множителей равен1. 7 2. 17 3. 23Срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
1. 14, 21, 28, 35, 56, 63 2. 17, 34, 51, 68, 85 3. 23, 46, 69, 92
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