запишите все двузначные числа,которые можно составить из цифр 0,1,2 используя при записи числа каждую цыфру один раз. Сколько чисел,делящихся на 9 содержится среди первых ста чисел?

Математика

запишите все двузначные числа,которые можно составить из цифр 0,1,2 используя при записи числа каждую цыфру один раз. Сколько чисел,делящихся на 9 содержится среди первых ста чисел?

Автор: Гость