запишите все двузначные числа,которые можно составить из цифр 0,1,2 используя при записи числа каждую цыфру один раз. Сколько чисел,делящихся на 9 содержится среди первых ста чисел?
Математика
запишите все двузначные числа,которые можно составить из цифр 0,1,2 используя при записи числа каждую цыфру один раз. Сколько чисел,делящихся на 9 содержится среди первых ста чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10, 12, 20, 21, 11 чисел делятся на 9. Это: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99.
Гость:
1) Двузначные числа :10, 12, 20, 21, 2)числа которые делятся на 9: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99
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