Запишите все натуральные числа,которые больше 311 но меньше 331 и делящиеся одновременно :1 (на 2 и на 5; 2)на 2 на 3 на 5

Математика

Запишите все натуральные числа,которые больше 311 но меньше 331 и делящиеся одновременно :1 (на 2 и на 5; 2)на 2 на 3 на 5

Автор: Гость