Запишите все натуральные числа,которые больше 311 но меньше 331 и делящиеся одновременно :1 (на 2 и на 5; 2)на 2 на 3 на 5
Математика
Запишите все натуральные числа,которые больше 311 но меньше 331 и делящиеся одновременно :1 (на 2 и на 5; 2)на 2 на 3 на 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 320 330 только те что на 10 делятся б) 330 только те что на 30 делятся
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