Запишите все натуральные числа уоторые находятся между десетичных дробей 4 целых 45 сотых и 13 целых 01 сотоя в порядки убывания 2 целыхь0003 тысечных и 9 цклых 1 десятая в порядке возрастания

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1) Это целые числа больше 4 и меньше 14 - пишем в порядке убывания 13.01 > 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 > 4.45 2) Это числа больше 3 и меньше 10 2,003 < 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 < 9.1