Запишите все натуральные числа , которые: 1)больше 678,но меньше 684; 2)больше 935 , но меньше 940; 3)больше 2 934 450 , но меньше 2 934 454; 4)больше 12 706 , но меньше 12 708; 5)больше 24 315 , но меньше 24 316;...

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Запишите все натуральные числа , которые: 1)больше 678,но меньше 684; 2)больше 935 , но меньше 940; 3)больше 2 934 450 , но меньше 2 934 454; 4)больше 12 706 , но меньше 12 708; 5)больше 24 315 , но меньше 24 316;

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