Запишите все натуральные числа расположенные на координатном луче 1)Левее числа 12 ,2) левее числа 18,но правее числа 8
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Запишите все натуральные числа расположенные на координатном луче 1)Левее числа 12 ,2) левее числа 18,но правее числа 8
Ответ(ы):
Гость:
1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Так как натуральное число - это целое число, отличное от нуля.
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