Запишите все правильные дроби со знаменателем 30, у которых числитель и знаменатель - взаимно простые числа. СРОООООООООООООООООООООООЧНО!!!!!

Математика

Запишите все правильные дроби со знаменателем 30, у которых числитель и знаменатель - взаимно простые числа. СРОООООООООООООООООООООООЧНО!!!!!

Автор: Гость