Запишите все правильные дроби со знаменателем 30, у которых числитель и знаменатель - взаимно простые числа. СРОООООООООООООООООООООООЧНО!!!!!

Математика
Запишите все правильные дроби со знаменателем 30, у которых числитель и знаменатель - взаимно простые числа. СРОООООООООООООООООООООООЧНО!!!!!
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, , , , , , , -правильные дроби со знаменателем 30, у которых числитель и знаменатель - взаимно простые числа
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