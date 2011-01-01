Запишите все трехзначные числа, в записи которых есть только цифры 0, 5, 7: а) без по??торения цифр; б) с повторением цифр.

Математика

Запишите все трехзначные числа, в записи которых есть только цифры 0, 5, 7: а) без по??торения цифр; б) с повторением цифр.

Автор: Гость