Запишите все трехзначные числа, в записи которых есть только цифры 0, 5, 7: а) без по??торения цифр; б) с повторением цифр.
Математика
Запишите все трехзначные числа, в записи которых есть только цифры 0, 5, 7: а) без по??торения цифр; б) с повторением цифр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)570,750,507,705.б)555,777.
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