Запишите все целые числа, расположенные в ряду целых чисел между числами. а)-200 и -190 Ответ:_______ б) 7 и 7 Ответ:_____
Математика
Запишите все целые числа, расположенные в ряду целых чисел между числами. а)-200 и -190 Ответ:_______ б) 7 и 7 Ответ:_____
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Гость:
A10 b49 надеюсь правильно но сомневаюсь во втором!
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