Запишите все целые числа, расположенные в ряду целых чисел между числами. а)-200 и -190 Ответ:_______ б) 7 и 7 Ответ:_____

Математика

Запишите все целые числа, расположенные в ряду целых чисел между числами. а)-200 и -190 Ответ:_______ б) 7 и 7 Ответ:_____

Автор: Гость