Запишите выражение для площади прямоугольника ABCD
Разное
Запишите выражение для площади прямоугольника ABCD
Ответ(ы):
Гость:
S=AB*BC S=BC*CD S=CD*AD
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
В коробке было 12 красных, 12синих и 12 белых шариков. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в коробку, чтобы среди них оказа...
Разное
Разное
Разное
Записать подходчщие по смыслу слова,обозначающие действие,тамд/б сочетания ча,щща. коровы,часы,львы,врачи,мыши,ручейки,морозы
Разное
Рабочие отремонтирую дорогу длинной 60 км.В первый день они отремрнировали пятую часть всей дороги,во второй четвёртую часть всей дороги.Сколько км...
Разное