Записи формулы периметра и площади прямоугольника. Пользуясь установленными соо??ношениями, решил задачи: Длина прямоугольника 7дм. Это на 32см больше,чем ширина. Найди периметр и площадь этого прямоугольника. Помогите пожалуйста!

Математика

Записи формулы периметра и площади прямоугольника. Пользуясь установленными соо??ношениями, решил задачи: Длина прямоугольника 7дм. Это на 32см больше,чем ширина. Найди периметр и площадь этого прямоугольника. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость