Записи формулы периметра и площади прямоугольника. Пользуясь установленными соо??ношениями, решил задачи: Длина прямоугольника 7дм. Это на 32см больше,чем ширина. Найди периметр и площадь этого прямоугольника. Помогите пожалуйста!
Математика
Записи формулы периметра и площади прямоугольника. Пользуясь установленными соо??ношениями, решил задачи: Длина прямоугольника 7дм. Это на 32см больше,чем ширина. Найди периметр и площадь этого прямоугольника. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7дм=70см 70-32=38(см)-ширина P=70*2+38*2=216(см) S=70*38=2660(см²)
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