Записи решение задачи с объяснением. В театр подьехало dмашин,по 5взрослых в каждо??, и 35детей подьехали на автобусе.Сколько всего человек подьехали к театру? Решил задачу.В спортивном зале 7футбольных мячей и 28баскетбольных...

Математика

Записи решение задачи с объяснением. В театр подьехало dмашин,по 5взрослых в каждо??, и 35детей подьехали на автобусе.Сколько всего человек подьехали к театру? Решил задачу.В спортивном зале 7футбольных мячей и 28баскетбольных.Во сколько раз баскетбольных мячей больше,чем футбольных?

Автор: Гость