Записи решение задачи с объяснением. В театр подьехало dмашин,по 5взрослых в каждо??, и 35детей подьехали на автобусе.Сколько всего человек подьехали к театру? Решил задачу.В спортивном зале 7футбольных мячей и 28баскетбольных...
Математика
Записи решение задачи с объяснением. В театр подьехало dмашин,по 5взрослых в каждо??, и 35детей подьехали на автобусе.Сколько всего человек подьехали к театру? Решил задачу.В спортивном зале 7футбольных мячей и 28баскетбольных.Во сколько раз баскетбольных мячей больше,чем футбольных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 машин, в 4 раза больше
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