Заполни пропуски и выполни вычисления.36 км/ч= ... м /ч 72 000 м/ч : ... = ... м/мин 900 м/мин : ... = м / с 500 м/мин х ...= ... м/ч= ... км/ч 1200 м /мин : ...= ... м/с 250 м/с х ... = ... м/мин = ... к...
Заполни пропуски и выполни вычисления.36 км/ч= ... м /ч 72 000 м/ч : ... = ... м/мин 900 м/мин : ... = м / с 500 м/мин х ...= ... м/ч= ... км/ч 1200 м /мин : ...= ... м/с 250 м/с х ... = ... м/мин = ... км/мин
Ответ(ы):
Ответил Гость:
36кмч=36*1000=36000 мч 72000 мч=72000:60=1200ммин 900 ммин=900:60=15мс 500 ммин*60=30000 мч:1000=30 кмч 1200 ммин:60=20 мс 250 мс*60=15000 ммин:1000=15 кммин