Заполни пропуски и выполни вычисления.36 км/ч= ... м /ч 72 000 м/ч : ... = ... м/мин 900 м/мин : ... = м / с 500 м/мин х ...= ... м/ч= ... км/ч 1200 м /мин : ...= ... м/с 250 м/с х ... = ... м/мин = ... к...

Заполни пропуски и выполни вычисления.36 км/ч= ... м /ч 72 000 м/ч : ... = ... м/мин 900 м/мин : ... = м / с 500 м/мин х ...= ... м/ч= ... км/ч 1200 м /мин : ...= ... м/с 250 м/с х ... = ... м/мин = ... км/мин