Заполни пропуски подходящими вопросительными словами: How many,Why,How much, Why,What,When. a) .............. does Mr.Olsen die? b) .............. trees are there in the garden? c) ............... don't the sons help their f...

Английский язык

Заполни пропуски подходящими вопросительными словами: How many,Why,How much, Why,What,When. a) .............. does Mr.Olsen die? b) .............. trees are there in the garden? c) ............... don't the sons help their father? d) ............... do the sons do in the garden? e) ............... money do the brothers gert at the market? f) ................. does Jim begin his work?

