Заполни пропуски. т рот (рта) д год (года) п б гриб (грибы) с з ш ж ф шарф (шарфы) в к парк (парки) г круг (круги)
Русский язык
Заполни пропуски. т рот (рта) д год (года) п б гриб (грибы) с з ш ж ф шарф (шарфы) в к парк (парки) г круг (круги)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П клоп (клопы) с сеанс (сеансы) з газ (газы) ш ковш (ковши) ж корж (коржи) в удав (удавы)
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