Заполни пропуски так, чтобы неравенства были верными. 30 мм lt; ___ см 5 дм lt;___ см 2 см gt; ____мм 4 см gt; ____см
Математика
Заполни пропуски так, чтобы неравенства были верными. 30 мм lt; ___ см 5 дм lt;___ см 2 см gt; ____мм 4 см gt; ____см
Ответ(ы):
Гость:
не списывайте ето
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