Заполни пропуски так, чтобы неравенства были верными. 30 мм lt; ___ см 5 дм lt;___ см 2 см gt; ____мм 4 см gt; ____см

Математика

Заполни пропуски так, чтобы неравенства были верными. 30 мм lt; ___ см 5 дм lt;___ см 2 см gt; ____мм 4 см gt; ____см

Автор: Гость