Заполни пропуски в таблице если а-длина прямоугольника, b- ширина прямоугольника,s-площадь а-12см. а-9дм.b-6см.b-8м.s-99кв.дм.s-56кв.м

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Чтобы найти площадь прямоугольника надо перемножить его длину и ширину. S=a*b Если известна площадь прямоугольника и его длина (или ширина) другу величину можно найти разделив a=S/b. Все вычисления надо производить в одних единицах измерения, например, только в сантиметрах.