Заполни таблицу многоугольники
Разное
Заполни таблицу многоугольники
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Гость:
Сначала сфотографируй таблицу,а потом вопросы задавай
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