Заполни таблицу. Напиши названия группы животных по набору свойственных ей призн??ков. Животные,тело которых покрыто шерстью. Детёнышей выкармливают молоком.
Окружающий мир
Заполни таблицу. Напиши названия группы животных по набору свойственных ей призн??ков. Животные,тело которых покрыто шерстью. Детёнышей выкармливают молоком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свинья,корова,кошка,собака,
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